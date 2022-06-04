Стало известно, сколько заработает сборная Украины в случае выхода на ЧМ-2022

Стало известно, сколько заработает сборная Украины в случае выхода на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу близка к тому, чтобы пробиться на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. Если "сине-желтые" завоюют путевку на мундиаль, то получат "кругленькую" сумму.

Команде Александра Петракова осталось преодолеть последний барьер на пути к мировому первенству. После победы над Шотландией, "сине-желтых" в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 ожидает сборная Уэльса.

Если украинская команда победит валлийцев, то за попадание на чемпионат мира получит 2,5 млн. долларов. А за три матча на групповом этапе мундиаля заработает еще 8 млн долларов независимо от результатов.

Таким образом, в случае выхода на чемпионат мира сборная Украины гарантированно получит 10,5 млн долларов, сообщает издание Total Sportal со ссылкой на ФИФА.

За выход в 1/8 финала можно заработать еще 12 млн долларов, в четвертьфинал - 16 млн долларов. За четвертое место на мировом первенстве предусмотрено 22 млн долларов призовых, третье - 26 млн долларов.

Финалист ЧМ получит 32 млн долларов, а победитель турнира обогатится на 45 млн долларов.

Поединок Уэльс - Украина начнется в воскресенье, 5 июня, на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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