Стало известно, сколько заработали украинские футбольные клубы за провальный еврокубковый сезон

Ни одна из наших команд не сумела пробиться в евровесну.

Портал Swiss Ramble опубликовал информацию о подробном распределении средств участникам футбольных еврокубов в сезоне-2021/22.

Согласно этим данным, киевское "Динамо" заработало в Лиге чемпионов 31,34 миллиона евро, а донецкий "Шахтер" - 36,8 миллиона евро.

В то же время, почти все эти деньги украинские гранды получили не за спортивные достижения. На групповом этапе ЛЧ "бело-синие" и "горняки" не одержали ни одной победы, заняв последние места в своих квартетах. Ничья с "Бенфикой" принесла подопечным Луческу 0,93 млн. евро, а мировые с "Интером" и "Шерифом" обогатили команду Роберто Де Дзерби на 1,86 млн. евро.

Гарантированные 15,64 миллионов евро "Динамо" и "Шахтер" заработали за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. Благодаря клубному коэффициенту, базирующемуся на выступлениях клубов в еврокубках за последние 10 лет, "горняки" получили еще 19,3 млн евро, а киевляне - 14,8 млн евро.

К тому же клубы получают дополнительные доходы от телепула. Суммы станут известны позже.

Что касается Лиги Европы и Лиги конференций, то клубы зарабатывают гораздо меньше. "Заря" за попадание в групповой раунд Лиги конференции заработала 2,94 миллиона евро. Две победы и одна ничья обогатили луганцев всего на 1,166 млн евро, а клубный коэффициент прибавил к этой сумме 0,712 млн евро. В итоге заработок бронзового призера УПЛ составил 4 миллиона и 818 тысяч евро.

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