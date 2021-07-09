Стало известно, сколько заработают Макгрегор и Порье за мегафайт на UFC 264

Стало известно, сколько заработают Макгрегор и Порье за мегафайт на UFC 264

В целом Конор получит втрое больше денег, чем его оппонент.

Стали известны гонорары бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора и его будущего соперника Дастина Порье за поединок на турнире UFC 264.

Также читайте Макгрегор с ноги ударил Порье перед третьим поединком: видео жаркой дуэли взглядов

По информации издания Sporting Free, Конор гарантированно получит за бой три миллиона долларов, Дастин - один миллион долларов.

Кроме того, ирландец получит 60% от продажи платных трансляций, а его соперник 40%.

Таким образом, общий доход Макгрегора с учетом спонсорских выплат составит около 10 миллионов долларов, тогда как американец заработает 3 миллиона долларов.

Поединок Порье - Макгрегор состоится в субботу, 10 июля, в Лас-Вегасе. По киевскому времени это будет 5:00 утра воскресенья, 11 июля.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя.

В ночь на 24 января Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Это первое поражение нокаутом в карьере Конора.

Дастину удалось взять у Конора реванш за проигранный бой в сентябре 2014 года, когда ирландец нокаутировал его уже в первом раунде.

На счету 32-летнего Конора 27 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 5 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 27 побед, потерпел шесть поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку