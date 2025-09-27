ТСН в социальных сетях

Стало известно, смогут ли Россия и Беларусь выступать на Паралимпиаде под своими флагами

Российские и белорусские спортсмены примут участие в зимней Паралимпиаде-2026 под государственными флагами и гимнами.

Паралимпиада-2026

Паралимпиада-2026 / © Associated Press

Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступить на зимней Паралимпиаде-2026 под своими флагами и с гимнами после возобновления членства обеих стран в организации.

Об этом сообщили в МПК в ответ на запрос Tribuna.com.

"Да, это правда. Решение было принято организациями-членами МПК, в состав которых входят национальные паралимпийские комитеты, международные федерации и международные спортивные организации для лиц с инвалидностью, на основе доказательств, предоставленных Генеральной ассамблее МПК относительно того, нарушил ли Национальный паралимпийский комитет в России свои конституционные обязательства перед МПК", – говорится в заявлении.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России и Беларуси из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. До этого, в марте 2022-го, россиян и белорусов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.

В сентябре 2023 года Генассамблея МПК допустила россиян и белорусов на Паралимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.

