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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Стало известно, состоится ли матч за Суперкубок Украины-2025 по футболу

Суперкубок Украины в четвертый раз подряд разыгрываться не будет.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины / © ФК Шахтер

Матч за Суперкубок Украины-2025 по футболу не будет проводиться.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Соответствующее предложение было поддержано клубами УПЛ во время видеоконференции.

Таким образом, Суперкубок Украины не будет разыгрываться в четвертый раз подряд. Последний матч за этот трофей проводился в 2021 году – тогда донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0.

С 2022 года из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину от проведения Суперкубка решили отказаться.

Отметим, что в поединке за Суперкубок Украины традиционно встречались чемпион и обладатель национального Кубка по итогам прошлого сезона.

Также была утверждена базовая дата для старта нового сезона УПЛ – 2 августа 2025 года.

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