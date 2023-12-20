Стало известно, сыграет ли Цыганков в следующем матче "Жироны" в Ла Лиге

Виктор не попал в заявку на игру с "Бетисом" из-за повреждения.

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков пропустит матч 18-го тура испанской Ла Лиги против "Бетиса".

26-летний украинец оказался вне заявки "бело-красных" на выездной поединок из-за повреждения.

На пресс-конференции перед игрой главный тренер каталонского клуба Мичел Санчес рассказал, что ожидать возвращения Цыганкова на поле стоит в начале 2024 года.

"Цыганков продолжает чувствовать дискомфорт. Мы думаем, что он восстановится к началу следующего года, после праздников", – сказал Мичел.

Из-за микроповреждения Виктор не попал в заявку и на предыдущий матч "Жироны" в Ла Лиге против "Алавеса". В том поединке подопечные Мичела с дублем другого украинца Артема Довбика одержали разгромную победу (3:0), которая позволила команде вернуться на первое место в турнирной таблице.

В этом сезоне Цыганков провел 14 матчей за "Жирону" в чемпионате Испании, отличился 3 голами и 3 ассистами.

В свою очередь, Довбик попал в заявку "жиронцев" и сможет принять участие в матче с "Бетисом". Поединок состоится в четверг, 21 декабря, начало – в 20:00 по киевскому времени.

После этого матча чемпионат Испании отправится на рождественско-новогодние каникулы, после которых "бело-красные" 3 января 2024 года будут принимать "Атлетико".

По итогам 17-ти туров "Жирона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Команда Довбика и Цыганкова на два балла опережает мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который занимает вторую позицию.

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