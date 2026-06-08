Стало известно текущее состояние Эриксена, который потерял сознание во время матча с Украиной

Кристиан Эриксен / © Associated Press

Реклама

Врач сборной Дании Мортен Боэсен поделился новостями о состоянии здоровья полузащитника национальной команды Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матча против Украины.

На следующий день после жуткого инцидента с Эриксеном врач сообщил, что 34-летний футболист чувствует себя хорошо и находится вместе со своей семьей. Вскоре его должны выписать из больницы.

"Я говорил с Кристианом утром, и он чувствует себя хорошо. Он находится с семьей и в хорошем состоянии. Ожидается, что скоро он будет выписан из больницы и сможет вернуться домой. Мы хорошо заботимся об игроках и персонале и постоянно поддерживаем с ними связь", — приводит слова врача Датский футбольный союз.

Реклама

Эриксен потерял сознание на 65-й минуте матча против Украины. Арбитр сразу же приостановил встречу — врачи появились на поле и предоставили игроку медицинскую помощь. В это время футболисты обеих команд окружили Кристиана и закрыли его от телекамер.

В итоге Эриксен пришел в сознание и под аплодисменты зрителей покинул поле. Затем арбитр, посовещавшись с тренерами и капитанами обеих сборных, принял решение досрочно завершить матч.

На момент остановки матча Дания выигрывала у Украины со счетом 2:1.

Позже Датский футбольный союз сообщил, что Эриксен находится в сознании и чувствует себя хорошо. По словам врача датской команды Мортена Боэсена, вскоре хавбек пройдет дополнительное обследование в больнице, чтобы определить причину произошедшего.

Реклама

Отметим, что летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Кристиану удалось реанимировать на поле, после чего его доставили в больницу и позже установили кардиовертер-дефибриллятор.

Новости партнеров