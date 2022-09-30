Стало известно, в какой корзине будет молодежная сборная Украины во время жеребьевки отбора Евро-2023

Во вторник, 18 октября, молодежная сборная Украины узнает имена своих соперников в финальном турнире Евро-2023 (U-21) во время жеребьевки в Бухаресте.

Сборная Украины U-21 попала в четвертую корзину во время жеребьевки Евро-2023.

Команды-участники финальной части соревнований распределены по рейтингу УЕФА U-21. Украина занимает 13-ю позицию в этом перечне, набрав 29,362 очка.

16 команд сформируют четыре группы по четыре участника, в группу попадет одна команда из каждой корзины. Жеребьевка начнется с корзины 4, откуда выбирается команда и назначается первой доступной группе (в алфавитном порядке).

Состав корзин

Корзина 1 : Испания (41,837), Португалия (40,130), Германия (39,668), Франция (37,887).

Корзина 2 : Нидерланды (36,626), Англия (35,798), Италия (35,244), Румыния (32,414).

Корзина 3 : Хорватия (31,945), Швейцария (31,744), Бельгия (31,550), Чехия (30,455).

Корзина 4 : Украина (29,362), Норвегия (27,872), Израиль (25,732), Грузия (24,442).

Жеребьевка состоится во вторник, 18 октября, в Бухаресте.

Финальный турнир Евро-2023 пройдет в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки в качестве хозяев турнира.

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