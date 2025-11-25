ТСН в социальных сетях

Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Уже 5 декабря команда Сергея Реброва узнает своих соперников на грядущем Мундиале, если сможет туда пробиться.

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки финального турнира чемпионата мира-2026 по футболу.

"Сине-желтые" как один из участников европейского плей-офф отбора на ЧМ-2026 попадут в четвертую корзину во время жеребьевки.

Состав корзин для жеребьевки был опубликован на официальном сайте ФИФА.

Кроме сборной Украины и других участников плей-офф европейской квалификации, в четвертой корзине также оказались Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия и два будущих победителя межконтинентального плей-офф.

Корзины для жеребьевки финального турнира ЧМ-2026 / © fifa.com

Корзины для жеребьевки финального турнира ЧМ-2026 / © fifa.com

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 состоится в пятницу, 5 декабря, 2025 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 сборная Украины 26 марта 2026 года сыграет против Швеции. Победитель этого матча в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на грядущий Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Команда Сергея Реброва будет номинальным хозяином полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.

Ранее мы рассказывали, что аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в финальный турнир ЧМ-2026.

