Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки Лиги наций-2026/27

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал дату жеребьевки группового этапа Лиги наций сезона-2026/27. Она состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте.

В том числе своих соперников в группе узнает сборная Украины, которая будет выступать в Лиге В.

"Сине-желтые" попали во вторую корзину перед жеребьевкой вместе со Швейцарией, Боснией и Герцеговиной и Австрией – с этими командами украинская сборная точно не сыграет.

Сборная Украины получит по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин.

Лига наций-2026/27: корзины перед жеребьевкой

Лига А

Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия.

Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия.

Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия.

Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция.

Лига В

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

Лига С

Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан.

Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения.

Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония.

Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Лига D

Корзина 1: Азербайджан, Литва.

Корзина 2: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра.

Календарь Лиги наций-2026/27

1 тур – 24-26 сентября 2026 года.

2 тур – 27-30 сентября 2026 года.

3 тур – 30 сентября-3 октября 2026 года.

4 тур – 4-6 октября 2026 года.

5 тур – 12-14 ноября 2026 года.

6 тур – 15-17 ноября 2026 года.

Четвертьфиналы, плей-офф – 25-30 марта 2027 года.

Полуфиналы, финал – 9-13 июня 2027 года.

Турнир Лиги наций-2026/27 будет связан с квалификацией Евро-2028.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место – поднимется в Лигу А;

второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;

третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;

четвертое место – вылетит в Лигу С.

Напомним, победителем прошлого розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии, которая в финале в серии пенальти одолела Испанию.

Сборная Украины провела предыдущий розыгрыш турнира в Лиге В, где заняла второе место в своей группе: финишировала позади Чехии, но опередила Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе команда Сергея Реброва проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала свое место в рейтинге ФИФА на конец 2025 года.