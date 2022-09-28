Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора Евро-2024

В воскресенье, 9 октября, во Франкфурте-на Майне состоится жеребьевка отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024 года. Вашему вниманию состав корзин при жеребьевке.

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины завершила групповой этап Лиги наций-2022/23 в Дивизионе B на втором месте, сыграв в последнем туре вничью с Шотландией.

Именно это определило посев украинской сборной во время жеребьевки квалификации Евро-2024. В случае победы над шотландцами "сине-желтые" оказались бы во второй корзине, что могло бы позволить избежать встреч с достаточно сильными соперниками.

Однако этого не произошло, поэтому сборная Украины попала в третью корзину .

Участие в жеребьевке квалификации Евро-2024 примут 53 национальных команды. Сборная Германия как хозяин финального турнира автоматически попадет на континентальное первенство.

Сборная России пропустит следующий Чемпионат Европы - команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Состав всех корзин перед жеребьевкой Евро-2024

Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.

Первая корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

Вторая корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

Третья корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.

Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

Пятая корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта

Шестая корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Во время жеребьевки отбора на Евро-2024 команды будут распределены на 10 групп: семь - по пять сборных, три - по шесть. Команды корзины Лиги наций попадут в группы с пятью сборными.

На Евро-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир - с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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