Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу после октябрьских матчей Лиги наций-2024/25 потеряла шансы на попадание в первую корзину во время жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Команда Сергея Реброва точно окажется во второй корзине, поскольку занимает 13-е место в рейтинге европейских сборных, а в первую корзину войдут топ-12. Отставание Украины от Австрии, которая идет 12-й, составляет 37 пунктов.

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных: 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плейоф, где поборются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2026 состоится 13 декабря 2024 года в Цюрихе. Во время жеребьевки 54 сборные будут распределены на 12 групп по 4 или 5 команд.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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