Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жребия футбольного турнира Олимпиады-2024

Сборная Украины попала в четвертую корзину перед жеребьевкой мужского футбольного турнира Олимпады-2024 в Париже.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Состав корзин для жеребьевки футбольного турнира Олимпиады-2024

Корзина 1: Франция, Аргентина, первая команда из Азиатской конфедерации, вторая команда из Азиатской конфедерации

Корзина 2: Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко

Корзина 3: США, Египет, третья команда из Азиатской конфедерации, Мали

Корзина 4: Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф (Гвинея против четвертой команды из Азиатской конфедерации)

Отметим, что азиатский отборочный турнир на Олимпиаду-2024 состоится в апреле-мае этого года. Три его призера напрямую выйдут на Игры в Париже, а обладатель четвертого места посоревнуется в межконтинентальном плей-офф.

Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024 состоится в среду, 20 марта, в Париже. Точное время будет сообщено позже.

Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1). В этот раз бразильцы даже не прошли отбор, заняв в Южной Америке третье место.

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

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