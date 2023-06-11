Стало известно, в какой корзине будет "Шахтер" во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

Победа "Манчестер Сити" над "Интером" подвинула "горняков" из второй корзины в третью.

Донецкий "Шахтер" узнал, в какую корзину попадет во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Чемпион Украины будет посеян в основном раунде самого престижного евротурнира из третьей корзины .

"Горняки" попали бы во вторую корзину, если бы "Интер" выиграл Лигу чемпионов-2022/23. Но в финальном матче в Стамбуле "Манчестер Сити" победил итальянский клуб.

Следовательно, во время жеребьевки следующего розыгрыша Лиги чемпионов нидерландский "Фейеноорд" получит место в первой корзине, "Интер" пойдет во вторую, а "Шахтер" попадет в третью.

Своих соперников донецкий клуб узнает 31 августа, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Напомним, "Шахтер" как победитель украинской Премьер-лиги получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов-2023/24.

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