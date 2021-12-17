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Стало известно, во сколько английскому клубу обойдется трансфер таланта "Динамо"

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Стало известно, во сколько английскому клубу обойдется трансфер таланта "Динамо"

ФК Динамо Киев

Ранее переход своего подопечного подтвердил Мирча Луческу.

Британские СМИ назвали сумму, которую "Эвертон" заплатит за защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко.

Авторитетные издания Sky Sports и Liverpool Echo сообщают, что "бело-синие" нацелены получить за трансфер 22-летнего футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов (около 23,5 миллиона евро).

Отмечается, что "Динамо" готово только продать Миколенко и не собирается отдавать его в аренду. В то же время руководство "ирисок" не пугает сумма, которую киевский клуб запросил за своего воспитанника.

Мерсисайдцы следили за украинским футболистом на протяжении нескольких месяцев и готовы платить такие деньги, поскольку считают Виталия одним из самых перспективных молодых левых защитников в Европе.

Ранее сообщалось, что переход Миколенко в английский клуб подтвердил главный тренер киевлян Мирча Луческу.

  • В этом сезоне Миколенко провел 21 матч за "Динамо" во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи. На его счету также 21 матч за сборную Украины.
  • "Эвертон" под руководством Рафаэля Бенитеса занимает 14-е место турнирной таблицы АПЛ. В последнем матче "ириски" отобрали очки у "Челси", который занимает третье место.
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