Стало известно, за кого голосовали представители Украины в номинации "Лучший футболист года-2021" по версии ФИФА

Стало известно, за кого голосовали представители Украины в номинации "Лучший футболист года-2021" по версии ФИФА

Свой голос отдали главный тренер, капитан и представитель СМИ.

В понедельник, 17 января , в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021 года.

Так, лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА стал форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

По правилам право голоса имеют главный тренер национальной команды, ее капитан и представитель от СМИ. В случае с Украиной это был Александр Петраков, Андрей Пятов и Валерий Новобранец.

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Итак, вашему вниманию результаты голосования представителей Украины в номинации "Лучший футболист года-2021" по версии ФИФА :

Выбор Петракова: 1. Роберт Левандовски, 2. Мохамед Салах, 3. Карим Бензема;

Выбор Пятова: 1. Роберт Левандовски, 2. Жоржиньо, 3. Кевин де Брюйне;

Выбор Новобранца: 1. Роберт Левандовски, 2. Лионель Месси, 3. Жоржиньо.

Добавим, что в прошлом году Левандовски забил 69 голов за "Баварию" и сборную Польши и стал самым результативным игроком 2021 года. В голосовании за "Золотой мяч" поляк уступил Лионелю Месси, но был назван лучшим нападающим года.

Кроме того, в 2021 году Левандовски превзошел достижение легендарного немецкого футболиста Герда Мюллера и установил рекорд Чемпионата Германии по количеству голов за календарный год.

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