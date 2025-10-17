ТСН в социальных сетях

421
1 мин

Стало плохо во время матча: в Казахстане умер 19-летний футболист

Трагедия произошла во время поединка чемпионата Казахстана.

Максим Приходько
Диас Толеу

Диас Толеу / facebook.com/FCAstanaOfficial

19-летний казахстанский футболист клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу умер после того, как ему стало плохо в матче 25-го тура Первой лиги чемпионата Казахстана против "Экибастуза".

О трагедии сообщила федерация футбола Казахстана.

Поединок проходил в четверг, 16 октября. На 62-й минуте игры Толеу сначала присел на газон, а затем лег на траву.

Вскоре на поле вышел врач команды, но состояние игрока ухудшилось, и он не смог самостоятельно встать. Футболиста забрали с поля на носилках и отвезли в больницу.

После окончания матча Федерация футбола Казахстана в своих социальных сетях сообщила, что Толеу умер. Причины смерти полузащитника пока не называются.

По данным федерации, в ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.

Толеу был воспитанником алматинского "Кайрата". За "Хан-Тенгри" в этом сезоне он провел 25 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.

421
