Станцевал гопак с украинским флагом: Усик "зажег" в ринге после победы над Джошуа

Станцевал гопак с украинским флагом: Усик "зажег" в ринге после победы над Джошуа

Украинский боксер Александр Усик завоевал четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик очень атмосферно отпраздновал свою победу над британцем Энтони Джошуа в бою, где на кону стояли пояса IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

34-летний украинец высоко поднял над головой сине-желтый флаг и станцевал традиционный гопак, который уже исполнял после завоевания олимпийского "золота" в Лондоне в 2012 году.

Таким образом, Усик отобрал у Джошуа чотри пояса в супертяжелом весе, которым в свое время владели братья Кличко. Александр стал чемпионом мира в двух весовых катериях. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг. Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

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