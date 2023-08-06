Станет одноклубником Цыганкова: Довбик успешно прошел медобследование в "Жироне"

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время станет игроком "Жироны".

Как сообщает издание Diari de Girona, 26-летний форвард успешно прошел медобследование в испанском клубе.

Ожидается, что в ближайшее время "Жирона" официально объявит о переходе Довбика.

Трансфер Артема станет самым дорогим в истории "Жироны". За 50% экономических прав на форварда каталонцы заплатят 7 миллионов евро. Это на 1,5 миллиона евро больше, чем в начале сентября прошлого года "бело-красные" отдали "Саутгемптону" за испанского полузащитника Ориоля Ромеу.

Отметим, что за "Жирону" уже выступает другой украинский футболист – полузащитник Виктор Цыганков. В прошлом сезоне он сыграл за "бело-красных" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть ассистов.

Напомним, этим летом Довбик продлил контракт с "Днепром-1". Артем становился лучшим бомбардиром двух последних розыгрышей УПЛ (14 и 24 гола соответственно).

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