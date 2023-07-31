Станет одноклубником другого украинца: Довбик близок к переходу в команду из Испании – СМИ

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик уже в ближайшее время имеет шанс стать игроком испанской "Жироны".

Как сообщает "ТаТоТаке", трансфер 26-летнего форварда находится на завершающей стадии.

Источник утверждает, что "Жирона" договорилась о переходе с днепрянами, а также датским "Митьюлландом", владеющим частью прав на Довбика.

"Есть принципиальная договоренность между тремя клубами. "Митьюлланд" получит 450 тысяч евро, а "Днепру-1" поступит на счет цифра между 5 и 7 миллионами евро. Это примерно 6 миллионов евро", – сказал ведущий программы Михаил Спиваковский.

Кроме того, на возможный трансфер Довбика в "Жирону" намекнул журналист каталонского издания SER Нил Сола в своем Twitter.

Так что с большой вероятностью ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" станет для Довбика последним в составе "Днепра-1".

Отметим, что за "Жирону" уже выступает другой украинский футболист – полузащитник Виктор Цыганков. В прошлом сезоне он сыграл за "бело-красных" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть ассистов.

Напомним, этим летом Довбик продлил контракт с "Днепром-1". Артем становился лучшим бомбардиром двух последних розыгрышей УПЛ (14 и 24 гола соответственно).

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