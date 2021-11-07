Старейший футбольный клуб Италии намекнул на назначение Шевченко, украинец отреагировал

"Грифоны" анонсировали приход экс-коуча сборной Украины у себя в соцсетях.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вскоре должен возглавить итальянский "Дженоа".

На своей странице в Twitter "грифоны" анонсировали назначение 45-летнего украинского специалиста, опубликовав эмодзи с флагом Украины. В комментариях болельщики не сомневаются, что этот пост посвящен именно Шевченко.

— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021

Шевченко у себя в Twitter сделал репост.

Никакой другой официальной информации о назначении Шевченко пока нет. Однако ранее сразу несколько авторитетных источников сообщали, что переговоры между Шевченко и клубом Серии А находятся на финальной стадии. 6 ноября "Дженоа" уволил с должности главного тренера Давиде Баллардини.

На следующей неделе Шевченко вместе с представителями своего будущего тренерского штаба отправится в Геную для подписания контракта с "грифонами". Зарплата украинца в итальянском клубе составит 1,8 миллионов евро в год без учета бонусов.

Отметим, что "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Ранее СМИ сообщали, что Шевченко может возглавить шотландский "Селтик", но позже эта информация была опровергнута.

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