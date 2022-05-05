Старейший теннисист мира из Украины сыграл на чемпионате мира во Флориде

98-летний украинский теннисист Леонид Станиславский после двух месяцев войны покинул Харьков для участия в чемпионате мира для ветеранов (65 лет и старше), который проходит в Палм-Бич (штат Флорида).

В первом круге он уступил 90-летнему американцу Джорджу Маккейбу – 1:6, 1:6.

Украинец прокомментировал свое участие в турнире.

"Сейчас в Украине ужасное время, потому что идет война. Я здесь один, и мне очень важно представлять Украину в этот момент. Для меня большая честь сейчас играть в теннис в США и представлять Украину. День назад я встретил двух украинских друзей по имени Катя и Элистер, и они подарили мне украинский флаг, я почувствовал, что Украина стала ближе.

Теннис для меня – это жизнь. Когда я был младше, я не представлял, что теннис будет играть большую роль в моей жизни. Но теперь я чувствую это постоянно. Я не мог жить без тенниса.

Мне понравилось играть с американцем, который моложе меня на восемь лет, и он позволил мне почувствовать себя посильнее. Мне нелегко здесь быть. Не забывайте о моем возрасте, мне 98, но я пытался быть сильным", — цитирует Станиславского itftennis.com.

Отметим, что Станиславский – старейший теннисист мира. В апреле он сыграл с экс-второй ракеткой мира Агнешкой Радванской.

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