Старейший, титулованный клуб Италии, который сейчас пасет задних: что известно о новой команде Шевченко

Старейший, титулованный клуб Италии, который сейчас пасет задних: что известно о новой команде Шевченко

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко вернулся на Апеннины, чтобы начать клубную тренерскую карьеру.

В воскресенье, 7 ноября, итальянский "Дженоа" объявил, что новым главным тренером клуба стал бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Украинский специалист подписал с "грифонами" контракт до 30 июня 2024 года. По неофициальной информации, зарплата Шевченко в итальянском клубе составит 1,8 миллионов евро в год без учета бонусов.

Для 45-летнего украинца это первый опыт управления командой на клубном уровне. До этого Шевченко работал только с национальной командой "сине-желтых", с которой добился невиданного успеха в квалификации и во время финального турнира Евро-2020.

ТСН Проспорт подробнее знакомит читателей с генуэзским клубом, где начнется клубная тренерская карьера одного из лучших футболистов в истории Украины.

Старейший клуб Италии с рядом трофеев

"Дженоа" - самый старый футбольный клуб в Италии и один из самых титулованных. История клуба начинается в далеком 1893 году, когда в городе Генуя был основан крикетный клуб. Первоначально он назывался "легкоатлетический и крикетный клуб Дженоа". В первые годы существования его члены принимали участие исключительно в соревнованиях по крикету и легкой атлетике. В то время клуб был представлен англичанами, приехавшими из-за границы.

Футбольная же эра "грифонов" стартовала на четыре года позже. В апреле 1897 года Джеймс Ричардсон Спенсли открыл футбольную секцию клуба Дженоа. Клуб принял участие в первом Чемпионате Италии в 1898 году и одержал победу. В последующих двух годах "грифоны" также выигрывали чемпионский титул.

С перерывом в год, когда генуэзскому клубу досталось "серебро", доминирование "Дженоа" в Италии продолжилось. Команда снова трижды подряд стала чемпионом страны - с 1902 по 1904 год.

В общей сложности "Дженоа" за свою 128-летнюю историю девять раз становился чемпионом Италии и четырежды завоевывал серебряные награды. Однако последнее выигранное генуэзцами "скудетто" датировано сезоном-1923/24. После него "грифоны" никогда не торжествовали в элитном дивизионе Италии, но добывали кубок страны в кампании 1936/37.

Если же посмотреть на успехи клуба после Второй мировой войны, то они уже не столь потрясающие. "Грифоны" могут похвастаться разве что удачной еврокубковой кампанией-1991/92, когда им удалось дойти до полуфинала Кубка УЕФА.

Тогда в четвертьфинале генуэзский клуб обыграл "Ливерпуль" со счетом 4:1 по сумме двух матчей. Однако в финал "грифонов" не пустил амстердамский "Аякс" (2:3 и 1:1), который в итоге и выиграл Кубок УЕФА.

Текущие результаты команды и положение в Чемпионате Италии

Новая эра для "Дженоа" началась в 2006 году, когда генуэзский клуб возглавил нынешний коуч "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. В первом же сезоне он впервые за 12 лет вывел клуб в Серию А, а уже в следующем сезоне в элитном итальянском дивизионе "Дженоа" занял достойное для дебютанта 10-е место.

Через год клуб стал 5-м, набрав одинаковое количество очков с "Фиорентиной", вышедшей в Лигу чемпионов благодаря лучшим дополнительным показателям. После того "грифоны" так высоко в Серии А не взлетали. В сезоне-2020/21 команда финишировала 11-й, а новую кампанию начала крайне неудачно. Лишь 9 набранных пунктов после 12 туров максимально приблизили клуб к зоне вылета. Как следствие, руководство "грифонов" уволило с должности главного тренера Давида Баллардини.

Кто из футболистов будет в распоряжении Шевченко

Новая команда экс-тренера сборной Украины не блистает звездами, но имеет в своем составе достаточно известных и квалификационных исполнителей. Среди них - 38-летний македонский нападающий Горан Пандев, а также 30-летний итальянский форвард Маттиа Дестро, который в нынешнем сезоне уже забил 6 голов и идет в топ-5 бомбардиров Серии А. Правда, сейчас лидер атаки "грифонов" травмирован.

В генуэзской команде также есть такие известные игроки как Сальваторе Сиригу, Доменико Кришито, Валон Бехрами, Стефано Стураро, Фелипе Кайседо. Большие надежды подает воспитанник академии клуба 21-летний защитник Андреа Камбьясо.

В общем состав команды достаточно возрастной. Средний возраст игроков - 27,6 года . Трансферная же стоимость генуэзцев на Transfermarkt составляет 96,60 миллиона евро .

Кто владельцы клуба

В сентябре этого года американская инвестиционная компания "777 Partners" выкупила контрольный пакет акций (99,9%) "Дженоа" у Энрико Прециоз, который останется в совете директоров клуба. По информации прессы, сумма сделки составила 150 миллионов евро.

Связь "Дженоа" с Украиной

Именно в Генуе свою карьеру завершал Каха Каладзе, который был одноклубником Шевченко в киевском "Динамо" и "Милане". Также из "Дженоа" к "бело-синим" приходил португалец Мигель Велозу, вернувшийся назад после окончания своего контракта с киевлянами.

Этим летом СМИ активно писали, что руководство "Дженоа" хочет подписать форварда "Динамо" Владислава Супрягу. Якобы генуэзский клуб предлагал за "нового Шевченко" 10 миллионов евро, однако до трансфера дело так и не дошло.

Возглавив "Дженоа", Шевченко уже заявил, что собирается вернуть генуэзскому клубу его великую историю. Что ж, остается лишь пожелать успехов Андрею в этой непростой задаче и внимательно следить за его тренерскими шагами на Апеннинском полуострове.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку