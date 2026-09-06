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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Стародубцева уступила второй ракетке мира и выбыла из US Open-2026

Единственной представительницей Украины в личном турнире Открытого чемпионата США по теннису осталась Марта Костюк.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Юлия Стародубцева

Юлия Стародубцева / © Associated Press

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №58) не сумела пробиться в 1/8 финала US Open-2026 в женском одиночном разряде.

В третьем круге мэйджора 26-летняя уроженка Каховки уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана — 6:7, 3:6.

Юлия в третий раз в карьере сыграла в 1/16 финала на турнирах Grand Slam и впервые именно на US Open. Ранее она дважды добиралась до этой стадии на Roland Garros (2025, 2026).

Обзор матча

Таким образом, Украину в женском одиночном турнире US Open-2026 осталась представлять только Марта Костюк. В 1/8 финала она сразится с чешкой Линдой Носковой (WTA №6), которая является чемпионкой Уимблдона-2026. Матч состоится в воскресенье, 6 сентября.

Ранее сообщалось, что Свитолина в 1/16 финала проиграла бесфлажной россиянке и выбыла из US Open-2026.

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