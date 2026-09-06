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Стародубцева уступила второй ракетке мира и выбыла из US Open-2026
Единственной представительницей Украины в личном турнире Открытого чемпионата США по теннису осталась Марта Костюк.
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №58) не сумела пробиться в 1/8 финала US Open-2026 в женском одиночном разряде.
В третьем круге мэйджора 26-летняя уроженка Каховки уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана — 6:7, 3:6.
Юлия в третий раз в карьере сыграла в 1/16 финала на турнирах Grand Slam и впервые именно на US Open. Ранее она дважды добиралась до этой стадии на Roland Garros (2025, 2026).
Обзор матча
Таким образом, Украину в женском одиночном турнире US Open-2026 осталась представлять только Марта Костюк. В 1/8 финала она сразится с чешкой Линдой Носковой (WTA №6), которая является чемпионкой Уимблдона-2026. Матч состоится в воскресенье, 6 сентября.
Ранее сообщалось, что Свитолина в 1/16 финала проиграла бесфлажной россиянке и выбыла из US Open-2026.