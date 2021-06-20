Старт 3-го тура группового этапа: где смотреть и ставки букмекеров на матчи Евро-2020 20 июня

В этот день расписанием предусмотрено две игры.
В воскресенье, 20 июня, 3-й тур группового этапа финальной части Евро-2020 стартует двумя матчами группы A, по итогам которых к сборной Италии присоединится еще один участник 1/8 финала от квартета.
ТСН Проспорт знакомит читателей с полным расписанием игрового дня и рассказывает, где можно посмотреть матчи.
Где смотреть матч Италия - Уэльс (19:00)
На "Стадио Олимпико" в Риме встретятся лидеры группы. В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1".
Прогнозы букмекеров на матч Италия - Уэльс
Явным фаворитом встречи является "Скуадра Адзурра", на чью победу можно поставить с коэффициентом 1.59. Ничья - 3.88. Сенсационная победа валлийцев оценена коэффициентом 7.40.
Где смотреть матч Швейцария - Турция (19:00)
В параллельной встрече сыграют сборные Швейцарии и Турции. Поединок состоится на "Олимпийском стадионе" в Баку. Посмотреть матч можно на канале "Футбол 2".
Прогнозы букмекеров на матч Швейцария - Турция
По мнению букмекеров, лучшие шансы победить имеет швейцарская сборная. На выигрыш подопечных Владимира Петковича предлагается коэффициент 1.77. Ничья - 3.98. Триумф турков - 4.86.
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