Старт ЧМ-2026 в Мексике сопровождался массовыми протестами — что стало причиной

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

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Старт чемпионата мира-2026 по футболу сопровождался массовыми протестами и столкновениями с полицией вблизи легендарного стадиона "Ацтека" в Мехико.

Об этом сообщило издание The Times.

Еще накануне старта Мундиаля в столице Мексики продолжались масштабные выступления, в том числе с участием представителей профсоюза учителей. Участники акций потребовали повышения заработных плат и изменений в пенсионной системе.

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Отдельной причиной протестов стало недовольство ситуацией с безопасностью в стране и проблема пропавших без вести людей во время борьбы с наркокартелями. Родственники пропавших граждан массово вышли на демонстрации, используя внимание мировых СМИ из-за проведения чемпионата мира.

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Перед игрой между сборными Мексики и ЮАР возле стадиона "Ацтека" ужесточили меры безопасности. Но во время матча все равно вспыхнула стычка между протестующими и полицией — в правоохранителей летели дорожные конусы, мусорные баки и другие предметы, а полиция в ответ оттеснила толпу от подходов к арене.

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

После этого вокруг стадиона было установлено оцепление, а в радиусе 1,6 км вокруг практически все дороги были перекрыты большими силами полиции.

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Массовые протесты в Мехико / © Associated Press

Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. В этом поединке арбитр показал три красные карточки: две — южноафриканцам и одну — мексиканцам.

В другом матче стартового тура группы A сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии — 2:1.

Во втором туре Мексика 19 июня сыграет с южнокорейцами, а ЮАР 18 июня сразится с Чехией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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