Старт Лиги чемпионов: "Ювентус" разобрался с ПСВ, "Астон Вилла" уничтожила "Янг Бойз"

Состоялись первые поединки обновленного розыгрыша самого престижного еврокубка.
В стартовых матчах первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 итальянский "Ювентус" дома уверенно победил нидерландский ПСВ (3:1), а английская "Астон Вилла" на выезде разгромила швейцарский "Янг Бойз" (0:3).
Еще в первом тайме "Старая синьора" дважды поразила ворота соперника – на 21-й минуте счет открыл Кенан Йылдыз, а через шесть минут Вестон Маккенни его удвоил.
После перерыва подопечные Тьяго Мотты сделали счет разгромным – на 52-й минуте отличился Николас Гонсалес. Гости ответили лишь голом престижа, который на 90+3-й минуте забил Исмаэль Сайбари.
Во втором туре "Ювентус" 2 октября на выезде сыграет против "РБ Лейпцига", а ПСВ днем ранее примет "Спортинг".
Обзор матча "Ювентус" – ПСВ
Будет добавлен в скором времени.
В параллельном матче "Астон Вилла" еще до перерыва создала себе солидный гандикап против "Янг Бойз". На 27-й минуте счет открыл Юри Тилеманс, после чего на 38-й минуте точный удар нанес Джейкоб Рэмзи.
На 43-й минуте подопечные Унаи Эмери забили в третий раз, но гол Олли Уоткинса был отменен из-за игры рукой.
Во втором тайме представитель АПЛ продолжил доминировать в поле. На 78-й минуте гол Джона Дурана не засчитали из-за игры рукой, но "Астон Вилла" все же довела дело до разгрома – на 86-й минуте точку в этой встрече поставил Амаду Онана.
Во втором туре "Астон Вилла" 2 октября примет "Баварию", а "Янг Бойз" днем ранее на выезде сразится с "Барселоной".
Обзор матча "Янг Бойз" – "Астон Вилла"
Будет добавлен в скором времени.
В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
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