Старт подготовки к июньским матчам: Ребров провел первое занятие со сборной Украины (видео)

Национальная команда начала тренировочный сбор в Бремене.

Сборная Украины под руководством нового главного тренера Сергея Реброва начала готовиться к июньским матчам квалификации к Евро-2024, а также товарищеской игре против Германии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в четверг, 8 июня, национальная команда прибыла в немецкий Бремен.

Из Киева транзитом через Варшаву к месту назначения добирались игроки украинских клубов, а также защитник английского "Борнмута" Илья Забарный, который после завершения клубного сезона успел побывать дома и жениться.

В польской столице к украинской делегации присоединились новоиспеченный чемпион Польши Владислав Кочергин из ченстоховского "Ракува" и Виталий Миколенко из английского "Эвертона". Остальные игроки, выступающие в иностранных чемпионатах, прибудут непосредственно в Бремен.

Учитывая длинную и изнурительную дорогу, вечером национальная команда провела занятия в гостинице – стретчинг для восстановления.

Первую полноценную тренировку под руководством Реброва "сине-желтые" проведут в пятницу, 9 июня, на поле футбольного центра бременского "Вердера".

Напомним, в понедельник, 12 июня, сборная Украины в Бремене проведет спарринг с Германией. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

После этого "сине-желтые" в рамках отбора на континентальное первенство сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

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