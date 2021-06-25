Старт раунда плей-офф: где смотреть и ставки букмекеров на матчи Евро-2020 26 июня

Старт раунда плей-офф: где смотреть и ставки букмекеров на матчи Евро-2020 26 июня

В этот день определятся первые четвертьфиналисты.

В субботу, 26 июня, на Евро-2020 стартует раунд плей-офф. В этот день будут сыграны два первых поединка 1/8 финала турнира.

ТСН Проспорт знакомит читателей с полным расписанием игрового дня и рассказывает, где можно посмотреть матчи.

Где смотреть матч Уэльс - Дания (19:00)

На стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме встретятся сборные Уэльса и Дании. В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Уэльс - Дания

Явным фаворитом встречи являются скандинавы, на чью победу можно поставить с коэффициентом 1.90. Ничья - 3.34. Сенсационная победа валлийцев оценена коэффициентом 5.10.

Где смотреть матч Италия - Австрия (22:00)

В другой встрече дня сыграют сборные Италии и Австрии. Поединок состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Посмотреть матч можно на каналах ТРК "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Италия - Австрия

По мнению букмекеров, лучшие шансы победить имеет итальянская сборная. На выигрыш "Скуадры Адзурры" предлагается коэффициент 1.49. Ничья - 4.24. Триумф австрийцев - 8.70.

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