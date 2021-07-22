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Старт УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

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Старт УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Шахтер

23 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги.

Чемпионат Украины по футболу возвращается после летнего перерыва. В пятницу, 23 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Открывать чемпионат будут "Львов" и "Мариуполь". Команды сыграют на "Арене Львов", начало - в 19:30.

На следующий день первый матч сезона проведет обладатель серебряных наград прошлого розыгрыша УПЛ "Шахтер". Официальный дебют Роберто Де Дзерби в должности наставника "горняков" состоится в поединке с "Ингульцом" в Киеве на НСК "Олимпийский".

Действующий чемпион Украины "Динамо" встречу первого тура против "Миная" проведет позже, игра была пенесена на 11 августа.

  • Матчи 2-го тура состоятся 30 июля - 2 августа.
  • В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР
Пятница, 23 июля
19:30 ЛЬВОВ Львов _:_ Мариуполь МАРИУПОЛЬ
Суббота, 24 июля
17:00 ВЕРЕС Верес _:_ колос КОЛОС
19:30 ШАХТЕР Шахтер _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Воскресенье, 25 июля
17:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ движение РУХ
19:30 ЗАРЯ звезда _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
19:30 ДЕСНА конечно _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
Понедельник, 26 июля
19:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
Среда, 11 августа
19:30 ДИНАМО Динамо _:_ проходы МИНАЙ