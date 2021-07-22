Старт УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

23 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги.
Чемпионат Украины по футболу возвращается после летнего перерыва. В пятницу, 23 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Открывать чемпионат будут "Львов" и "Мариуполь". Команды сыграют на "Арене Львов", начало - в 19:30.
На следующий день первый матч сезона проведет обладатель серебряных наград прошлого розыгрыша УПЛ "Шахтер". Официальный дебют Роберто Де Дзерби в должности наставника "горняков" состоится в поединке с "Ингульцом" в Киеве на НСК "Олимпийский".
Действующий чемпион Украины "Динамо" встречу первого тура против "Миная" проведет позже, игра была пенесена на 11 августа.
- Матчи 2-го тура состоятся 30 июля - 2 августа.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2021/22
1 ТУР
|Пятница, 23 июля
|19:30
|ЛЬВОВ
|_:_
|МАРИУПОЛЬ
|Суббота, 24 июля
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|КОЛОС
|19:30
|ШАХТЕР
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Воскресенье, 25 июля
|17:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|РУХ
|19:30
|ЗАРЯ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|19:30
|ДЕСНА
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Понедельник, 26 июля
|19:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ДНЕПР-1
|Среда, 11 августа
|19:30
|ДИНАМО
|_:_
|МИНАЙ