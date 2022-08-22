Старт УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

23 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги. Смотрите расписание и результаты всех матчей.
Во вторник, 23 августа, начнется новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Лидер прошлого сезона завершивший досрочно "Шахтер" откроет сезон УПЛ матчем против харьковского "Металлиста 1925"
- Матчи 2-го тура состоятся 27 – 29 августа.
- Новичком УПЛ стал криворожский "Кривбасс".
- Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих наших городах. В этой связи участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ/УПЛ-2021/22
1 ТУР
|Перенесено
|МИНАЙ
|_:_
|ЛЬВОВ
|Вторник, 23 августа
|13:00
|ШАХТЕР
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|КРИВБАСС
|Среда, 24 августа
|15:00
|РУХ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ
|Среда, 16 ноября
|-
|ДНЕПР-1
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|-
|ИНГУЛЕТЬ
|_:_
|ДИНАМО
- Отметим, что поединки "Динамо" и "Днепра-1" в чемпионате Украины были перенесены из-за участия украинских клубов в квалификации еврокубков. Во вторник, 23 августа, "Динамо" сыграет ответный матч против португальской "Бенфики" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. "Днепр-1" в четверг, 25 августа, сыграет ответный матч против кипрского АЭК в плей-офф квалификации Лиги Европы. Их встречи в УПЛ планируется провести 16 ноября.
- Все матчи в условиях военного времени будут проходить без зрителей. Команды будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.
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