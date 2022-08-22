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Старт УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

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Старт УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

Фото: ФК Шахтер

23 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги. Смотрите расписание и результаты всех матчей.

Во вторник, 23 августа, начнется новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Лидер прошлого сезона завершивший досрочно "Шахтер" откроет сезон УПЛ матчем против харьковского "Металлиста 1925"

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ/УПЛ-2021/22
1 ТУР
 
Перенесено МИНАЙ проходы _:_ Львов ЛЬВОВ
Вторник, 23 августа
13:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Вереск ВЕРЕС
15:00 ЗАРЯ звезда _:_ Ворскла ВОРСКЛА
17:00 КОЛОС колос _:_ КРИВБАСС
Среда, 24 августа
15:00 РУХ движение _:_ МЕТАЛЛИСТ
Среда, 16 ноября
- ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
- ИНГУЛЕТЬ Ингулец _:_ Динамо ДИНАМО
  • Отметим, что поединки "Динамо" и "Днепра-1" в чемпионате Украины были перенесены из-за участия украинских клубов в квалификации еврокубков. Во вторник, 23 августа, "Динамо" сыграет ответный матч против португальской "Бенфики" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. "Днепр-1" в четверг, 25 августа, сыграет ответный матч против кипрского АЭК в плей-офф квалификации Лиги Европы. Их встречи в УПЛ планируется провести 16 ноября.
  • Все матчи в условиях военного времени будут проходить без зрителей. Команды будут соревноваться в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

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