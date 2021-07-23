Старт УПЛ удался: "Львов" и "Мариуполь" в первом матче нового сезона сыграли в результативную ничью

Старт УПЛ удался: "Львов" и "Мариуполь" в первом матче нового сезона сыграли в результативную ничью

Команды создали уйму моментов, но забили лишь дважды.

"Львов" и "Мариуполь" в стартовом матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2021/2022 сыграли вничью. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 1:1.

Автором первого гола в новом сезоне стал форвард гостей Андрей Кулаков. Он на 9-й минуте поединка в пустые ворота замкнул передачу от Дмитрия Топалова и открыл счет в матче.

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В середине первого тайма в течение буквально пяти минут два неплохих момента, чтобы отыграться, имели хозяева, но их подвела точность в завершающей стадии атаки.

Но на 32-й минуте "Львов" таки сравнял счет. Артур Ременяка отправил мяч в ворота соперников ударом головой после навеса от Эрнеста.

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До перерыва команды успели обменяться моментами, но счет на табло так и не изменился.В дебюте второго тайма команды снова сыграли не лучшим образом в завершающей стадии атаки, не реализовав по одному шансу для взятия ворот соперника.

После этого моментов в игре поубавилось, и она завершилась логичной ничьей.

Матчи 2-го тура состоятся 30 июля - 2 августа.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

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