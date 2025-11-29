Стартовал Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Эстерсунде

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В субботу, 29 ноября, сезон Кубка мира по биатлону-2025/26 стартовал женской эстафетой в рамках первого этапа в шведском Эстерсунде.

Сборную Украины в этой гонке представляли Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко, Елена Городная и Александра Меркушина.

"Сине-желтые" с 8 дополнительными патронами финишировали на 15-м месте.

Выиграла женскую эстафету Франция, второй стала Италия, а замкнула тройку призеров Чехия.

Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Эстерсунде

1. Франция (0+8) 1:11:17.9

2. Италия (1+9) +13.8

3. Чехия (0+8)+30.8

4. Швеция (2+10) +45.4

5. Австрия (1+12) +1:31.8

6. Финляндия (1+9) +2:09.2

...

15. Украина (0+8) +4:42.1

Сегодня в Эстерсунде также состоится мужская эстафета, в которой украинскую сборную представят Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Богдан Цимбал и Дмитрий Пидручный. Начало гонки – в 17:55 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.