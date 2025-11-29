- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
Стартовал Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Эстерсунде
Сборная Украины в первой гонке нового сезона Кубка мира по биатлону заняла 15-е место.
В субботу, 29 ноября, сезон Кубка мира по биатлону-2025/26 стартовал женской эстафетой в рамках первого этапа в шведском Эстерсунде.
Сборную Украины в этой гонке представляли Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко, Елена Городная и Александра Меркушина.
"Сине-желтые" с 8 дополнительными патронами финишировали на 15-м месте.
Выиграла женскую эстафету Франция, второй стала Италия, а замкнула тройку призеров Чехия.
Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Эстерсунде
1. Франция (0+8) 1:11:17.9
2. Италия (1+9) +13.8
3. Чехия (0+8)+30.8
4. Швеция (2+10) +45.4
5. Австрия (1+12) +1:31.8
6. Финляндия (1+9) +2:09.2
...
15. Украина (0+8) +4:42.1
Сегодня в Эстерсунде также состоится мужская эстафета, в которой украинскую сборную представят Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Богдан Цимбал и Дмитрий Пидручный. Начало гонки – в 17:55 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.