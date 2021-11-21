Стартовал с поражения: Шевченко не сдержал Моуринью в дебютном матче во главе "Дженоа"

Стартовал с поражения: Шевченко не сдержал Моуринью в дебютном матче во главе "Дженоа"

Команда украинского специалиста дважды пропустила в конце поединка.

21 ноября бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел первый матч у руля итальянского "Дженоа". В рамках 13-го тура Серии А "грифоны" на домашней арене уступили "Роме" ( 0:2 ), которую возглавляет Жозе Моуринью.

Уже на 15-й минуте Генрих Мхитарян ударом со среднего расстояния отправил мяч в угол ворот генуэзского клуба, однако арбитр воспользовался подсказками видеоассистентов (VAR) и отменил гол из-за игры рукой форварда римлян Тэмми Абрахама, от которого мяч и отлетел в сетку.

В целом подопечные Шевченко неплохо защищались и долгое время не давали распечатать свои ворота, однако в концовке встречи римляне все же смогли забить.

На 82-й минуте голом отличился вышедший на замену 18-летний ганский форвард Феликс Афена-Гьян. А в компенсированное время он же красивым ударом оформил дубль. Таким образом, тренерский дебют Шевченко на клубном уровне завершился поражением.

"Дженоа" (9 баллов) находится на 18-м месте в зоне высоты из Серии А. "Рома" (22 пункта) поднялась на 5-ю строчку.

В следующем туре Чемпионата Италии подопечные Шевченко на выезде встретятся с "Удинезе", а команда Моуринью примет "Торино". Оба поединка состоятся 28 ноября.

Читайте также: Календарь матчей Шевченко на посту тренера "Дженоа"