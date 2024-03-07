Стартовала продажа билетов на матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина: как купить

Поединок состоится 21 марта в Зенице на стадионе "Билино Поле".

Начались продажи билетов на матч Босния и Герцеговина – Украина в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024.

Об этом украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила на своем официальном сайте.

Поединок состоится 21 марта в Зенице на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Условия приобретения билета:

– необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться и выбрать билет;

– один болельщик может купить до четырех билетов;

– билеты по ссылке продаются только в украинский сектор;

– билеты именные, поэтому болельщиков призывают в процессе регистрации указывать правильные данные, а также быть готовыми подтвердить их данными из загранпаспорта;

– билеты будут отправлены болельщикам на зарегистрированный электронный адрес, их нужно будет обязательно распечатать в формате А4.

Стоимость билета – 10 евро.

Детям до восьми лет вход на стадион запрещен, с восьми лет обязательно нужно иметь при себе билет.

Вход в сектор для украинских болельщиков будет осуществляться только при наличии украинского загранпаспорта и билета.

Напомним, если команда Сергея Реброва победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

В случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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