Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024: где и как купить

Билеты будут доступны для продажи с 27 марта по 8 апреля.

В среду, 27 марта, началась продажа билетов на матчи сборной Украины на грядущем Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт УАФ, билеты можно будет купить с 27 марта по 8 апреля.

Для покупки необходимо зарегистрироваться на портале УЕФА по ссылке и указать себя болельщиком сборной Украины.

Все билеты в электронном виде будут доступны в приложении УЕФА, ссылка на который будет отправлена на электронный адрес, указанный при регистрации. Активировать билет (ввести данные болельщика) после его приобретения необходимо не позднее чем за 3 часа до начала матча.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Напомним, в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 команда Сергея Реброва одержала волевую победу над Исландией (2:1).

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