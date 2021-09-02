Стартовали с непростого камбэка: волейбольная сборная Украины выиграла первый матч на Чемпионате Европы

Стартовали с непростого камбэка: волейбольная сборная Украины выиграла первый матч на Чемпионате Европы

"Сине-желтые" сделали первый шаг к плей-офф турнира.

Мужская сборная Украины по волейболу с непростой победы стартовала на Чемпионате Европы, который проходит в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Соперником нашей команды в первом матче была команда Греции. После трех партий "сине-желтые" проигрывали со счетом 1:2. Однако наши волейболисты смогли порадовать камбэком, выиграв четвертый сет и решающий пятый.

Чемпионат Европы по волейболу

Группа A, 1-й тур

Украина - Греция - 3:2 (22:25, 26:24, 22:25, 25:19, 15:6)

Соперниками нашей команды по группе также являются сборные Сербии, Бельгии, Польши и Португалии. В 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды.

Следующий матч "сине-желтые" проведут завтра, 3 сентября, против Сербии.

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