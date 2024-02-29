Стартовую гонку этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене перенесли: какая причина

Женская индивидуальная гонка, которой 29 февраля должен был начаться седьмой этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в норвежском Холменколлене, перенесена.

Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Такое решение организаторы приняли из-за неблагоприятных погодных условий, в частности сильного тумана.

Предполагается, что неприятные погодные условия, Holmenkollen Ženy Individual is postponed until tomorrow.



The new time will be announced in due course.



Yevenko/IBU #biathlon pic.twitter.com/S3AkzYNa0v — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 29, 2024

Таким образом, женскую индивидуальную гонку перенесли на пятницу, 1 марта. Старт – в 13:30 по киевскому времени.

Украину в индивидуальной гонке в Холменколлене представят пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Юлия Джима.

Отметим, что 1 марта в Холменколлене также состоится мужская индивидуальная гонка, которая начнется в 16:30 по киевскому времени.

Расписание других гонок норвежского этапа Кубка мира по биатлону не изменилось.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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