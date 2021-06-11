Стартовый матч сборной Украины на Евро-2020 доверили судить немецкому юристу

13 июня команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами.

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч 1-го тура группы С Чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Украины.

Главным арбитром встречи выступит опытный немец Феликс Брых, который по специальности является финансовым юристом, а судейскую карьеру начал в 1999 году.

Его ассистентами будут соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр: Бартош Франковски (Польша). Видеопомощники рефери - Марко Фритц, Саша Штегеманн, Стюарт Эттвелл, Ли Беттс.

Матч Нидерланды - Украина состоится 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме, начало - в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка.

Также украинцы на групповом этапе проведут два матча в Бухаресте (Румыния): 17 июня с Северной Македонией и 21 июня с Австрией. Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре обладателя лучших третьих мест выйдут в плей-офф.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

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