Стартовый матч в группе сборной Украины в Лиге наций завершился сенсацией

Стартовый матч в группе сборной Украины в Лиге наций завершился сенсацией

Сборная Армении обыграла команду Ирландии в первом матче группы B1 Лиги наций-2022/23.

Будущие соперники украинской сборной в Лиге наций сошлись в поединке 1-го тура группового раунда. Поединок в Еревене закончился неожиданной победой хозяев - 1:0 .

Три очка команде Армении принес точный удар Эдуарда Сперцяну на 74-й минуте.

Другой матч стартового тура группы 2 Лиги B Шотландия - Украина был перенесен на 21 сентября из-за загруженного графика украинской команды в июне.

"Сине-желтые" продолжают бороться за выход на Чемпионат мира-2022. В финале плей-офф отбора на мундиаль украинцы 5 июня в Кардиффе сыграют против Уэльса.

В новом розыгрыше Лиги наций команда Александра Петракова стартует 8 июня выездным матчем 2-го тура против ирландцев. После этого украинскую сборную ждут домашние встречи с Арменией (11 июня) и Ирландией (14 июня), которые из-за войны с российскими оккупантами состоятся в Польше.

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