Стартуем против Англии: стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024

"Сине-желтые" начнут квалификацию на континентальное первенство в конце марта 2023 года.

Сборная Украины узнала расписание своих матчей в отборочном турнире на Чемпионат Европы 2024 года.

Согласно результатам жеребьевки, наша национальная команда попала в группу С, где ее соперниками станут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Как сообщает официальный сайт УАФ, подопечные Александра Петракова начнут отбор на Евро-2024 выездным поединком против финалиста прошлого ЧЕ - сборной Англии. Матч запланирован на 26 марта следующего года.

Завершать же квалификацию "сине-желтые" будут 20 ноября 2023 года домашним матчем против действующих чемпионов Европы - итальянцев.

Полный календарь матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024

26 марта. 19:00. Англия - Украина

16 июня. 21:45. Северная Македония - Украина

19 июня. 21:45. Украина - Мальта

9 сентября. 19:00. Украина - Англия

12 сентября. 21:45. Италия - Украина

14 октября. 16:00. Украина - Северная Македония

17 октября. 21:45. Мальта - Украина

20 ноября. 21:45. Украина - Италия

Регламент отбора Евро-2024 и даты финального турнира

На Евро-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир - с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

Напомним, сборная России пропустит следующий чемпионат Европы. Команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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