Стартуем против Ирландии: сборная Украины узнала расписание матчей в Лиге наций-2022/23

Стартуем против Ирландии: сборная Украины узнала расписание матчей в Лиге наций-2022/23

Первую встречу "сине-желтые" проведут на выезде.

Стало известно полное расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА-2022/23.

Сборная Украины, которая по результатам жеребьевки попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией, также узнала даты своих поединков.

Подопечные Александра Петракова в Дивизионе B будут стартовать 4 июня гостевым поединком против Ирландии, а завершат выступления 26 сентября домашним матчем с Шотландией.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА-2022/23

Тур 1: Ирландия - Украина, 4 июня

Тур 2: Шотландия - Украина, 7 июня

Тур 3: Украина - Армения, 11 июня

Тур 4: Украина - Ирландия, 14 июня

Тур 5: Армения - Украина, 23 сентября

Тур 6: Украина - Шотландия, 26 сентября

Победитель квартета выйдет в Дивизион A, а команда, занявшая последнее место, опустится в Дивизион C.

12 лучших сборных Лиги наций-2022/2023 (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 по итогам квалификации) в марте 2024 года в двораундовом плей-офф разыграют последние три путевки на континентальное первенство, которое состоится в Германии.

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