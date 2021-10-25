Старые кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $1,5 млн

Речь идет о кроссовках Nike Air Ships, которые Джордан носил в 1984 году.

В США кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он появился в пятой игре своего дебютного сезона с Chicago Bulls, продали на аукционе за рекордные 1,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает France 24.

"Кроссовки Nike Air Ships от Майкла Джордана, которые он регулярно носил в играх с 1984 года — только что были проданы на нашей распродаже в Лас-Вегасе за 1,472 млн долларов", — заявили в аукционном доме Christie's.

Также читайте Старые кроссовки легендарного Джордана ушли с молотка за рекордную сумму

Отмечается, что стоимость лота легко побила установленный в августе 2020 года рекорд Nike Air Jordans, проданных за 615 тысяч долларов.

Пара, которая ушла с молотка в воскресенье, 24 октября, предшествовала первым Air Jordans, представляющим сейчас классическую линию кроссовок, которая "быстро превратилась из баскетбольного инвентаря в популярный во всем мире предмет уличного стиля".

Сам Джордан носил модель Air Ships в 1984 и 1985 годах, также он играл в модифицированных версиях в 1986 году.

Напомним, что в мае игровая майка американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал за команду университета Северной Каролины Tar Heels, ушла с молотка за рекордные 1,38 миллиона долларов.

Новости мира: обувь американского рэпера Канье Уэста продали с аукциона

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку