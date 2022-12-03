"Старый кусок дерьма": Фьюри жестко раскритиковал жертву Усика, отказавшегося сразиться с ним

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе за Тайсон Фьюри объяснил, почему не провел бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

Он назвал своего соотечественника трусом.

"У Джошуа нет духа, чтобы выйти со мной на ринг, ведь он трус. Если бы он собирался сразиться со мной, то потребовал бы 40 миллионов долларов, чтобы сделать это 3 декабря. Но я не обвиняю его, потому что я собирался отшлепать его маленькую задницу по телевизору.И он бы не смог ходить со своими мышцами и другим дерьмом.Вместо этого он обосрался и убежал, как маленькая с*. Джошуа — старый кусок дерьма.То, что он победил труса, не значит, что он боксер", – цитирует Фьюри Boxing Scene.

Напомним, что 3 декабря Фьюри проведет поединок против Дерека Чисоры. Бой состоится на арене Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Это будет третья встреча боксеров. Накануне соперники провели дуэль взглядов.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC. В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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