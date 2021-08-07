Статус фаворитки не оправдала: Магучих завоевала "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

Статус фаворитки не оправдала: Магучих завоевала "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

Наша соотечественница не смогла взять высоту 2,04 метра.

19-летняя украинка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в соревнованиях по прыжкам в высоту на Играх-2020 в Токио.

В дисциплине также выступали еще две наши соотечественницы - Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Первая остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место, а вторая стала восьмой.

Магучих со второй попытки взяла высоту 2,00 метра, однако ей не покорилась планка 2,04 метра.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 18 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 12 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

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