Статус фаворитки не оправдала: Магучих завоевала "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

Наша соотечественница не смогла взять высоту 2,04 метра.
19-летняя украинка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в соревнованиях по прыжкам в высоту на Играх-2020 в Токио.
В дисциплине также выступали еще две наши соотечественницы - Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Первая остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место, а вторая стала восьмой.
Магучих со второй попытки взяла высоту 2,00 метра, однако ей не покорилась планка 2,04 метра.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 18 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 12 бронзовых.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.