Ставки вылезли боком: одного из лучших бомбардиров сезона АПЛ отстранили от футбола

Айвен Тоуни дисквалифицирован на восемь месяцев из-за игры на тотализаторе.

Нападающий английского "Брентфорда" Айвен Тоуни получил 8-месячную дисквалификацию за нарушение регламента о ставках.

Об этом сообщил официальный сайт клуба АПЛ, за который выступает 27-летний футболист.

Англичанина отстранили от матчей за клуб и сборную до 17 января 2024 года. Вернуться к тренировкам он сможет гораздо раньше – в сентябре 2023-го.

Кроме того, Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала Тоуни на 50 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее Айвена обвинили в том, что сделал 232 ставки на матчи в период с февраля 2017-го по январь 2021 года. Тогда он выступал за "Сканторп", "Уиган" и "Питерборо" в низших английских лигах. Позже к этим обвинениям добавилось еще 30 возможных нарушений.

Отметим, что в Англии профессиональным игрокам запрещено делать ставки на результаты футбольных матчей. Также футболисты не вправе делиться инсайдерской информацией, которая может использоваться для игры на тотализаторе.

Тоуни занимает третье место в бомбардирской гонке АПЛ-2022/23. В этом сезоне он отличился 20 голами в 33 матчах "Брентфорда" в чемпионате Англии. Больше забитых мячей имеют только форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (36) и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн (27).

За два тура до завершения чемпионата "Брентфорд" занимает 9-е место в АПЛ, набрав 53 очка. В заключительных матчах сезона "пчелы" сыграют против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

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