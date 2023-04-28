Стенка на стенку: матч баскетбольной Евролиги завершили досрочно из-за массовой драки (видео)

Почти все игроки обеих команд были удалены с площадки.

Второй матч серии плей-офф Евролиги между "Реалом" и "Партизаном" не был доигран из-за массовой драки с участием баскетболистов обоих клубов.

За минуту и 40 секунд до окончания четвертого периода при счете 80:95 в пользу сербов игрок "Реала" Сергио Юль жестко сфолил на Кевине Пантере из "Партизана". Из-за этого на паркете вспыхнула массовая драка, к которой присоединились почти все игроки обеих команд.

HUGE BRAWL лучше went down в Wizink Center между Partizan и Real Madrid players #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

В итоге поединок был завершен досрочно, поскольку в составе обоих клубов не осталось необходимого количества игроков для продолжения игры.

"Когда была применена дисквалификация к тем игрокам, которые участвовали в стычке, и тем, кто автоматически получил удаление за то, что покинул зону скамьи для запасных, ни одна из команд не имела необходимого минимума игроков для возобновления игры, поэтому матч считается официально завершенным со счетом на момент его остановки", – говорится в сообщении Евролиги.

Таким образом, "Партизан" выиграл этот матч у "Реала" со счетом 80:95 (21:31, 16:20, 25:24, 18:20). Клуб из Белграда теперь ведет в серии со счетом 2:0.

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