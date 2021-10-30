Стенка на стенку: в матче Первой лиги футболисты устроили массовое побоище

Поединок "Волыни" и "Агробизнеса" завершился скандалом.

Матч 16-го тура Первой лиги Украины, в котором встречались "Волынь" и "Агробизнес", закончился массовой дракой.

Страсти на футбольном поле закипели в конце встречи. В компенсированное время хозяева, проигрывая 0:1, всей командой пошли на угловой у чужих ворот. Дело дошло до удара, но голкипер гостей намертво забрал мяч.

После этого на газоне разгорелась стычка между Владиславом Морозом из "Волыни" и Артуром Думанюком из "Агробизнеса". Совсем скоро это выяснение отношений переросло в масштабную потасовку с участием игроков обеих команд. На поле выбежали запасные и члены тренерских штабов команд.

По итогам этого инцидента судья не стал наказывать футболистов. В свою очередь, красную карточку получил ассистент главного тренера гостей Михаил Дячук-Ставицкий, пытавшийся оказывать давление на арбитра.

Видео драки можно просмотреть по ссылке.

"Агробизнес минимально обыграл "Волынь" (1:0), единственный гол был забит на 5-й минуте противостояния.

Команда из Хмельницкой области с 15 очками поднялась на 13 место в турнирной таблице Первой лиги. "Волынь", имея 18 пунктов в своем активе, расположилась на 9-й строчке.

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