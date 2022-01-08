"Стихия против стихии": Усик устроил необычную "драку" в Буковеле - эпичное видео

Украинский чемпион вышел боксировать со снежным орудием.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик весело проводит зимние праздники в Буковеле.

34-летний украинский боксер на этот раз решил посоревноваться с природой и "вышел на бой" с метелью.

Видео своеобразного боя с тенью крымчанин опубликовал в сторис Instagram. "Стихия против стихии", - написал Саша в комментарии к ролику.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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