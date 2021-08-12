Стоимость достигает пяти тысяч гривен: в продажу поступили билеты на матч отбора ЧМ-2022 Украина - Франция

Стоимость достигает пяти тысяч гривен: в продажу поступили билеты на матч отбора ЧМ-2022 Украина - Франция

Игра состоится в Киеве.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила о старте продажи билетов на матч отборочного этапа Чемпионата мира-2022 между национальной сборной и командой Франции.

Реализация осуществляется исключительно по следующей ссылке. Стоимость билетов колеблется в пределах 250-1000 гривен. Также можно приобрести премиум-пропуск. Он стоит 1500-5000 гривен.

Один человек может купить не более четырех билетов. Для этого необходимы паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, сообщает официальный сайт УАФ.

Во время посещения матча нужно будет придерживаться всех противоэпидемиологических правил. На стадион не будут допускаться лица с температурой тела выше 37,2 градуса и те, у кого не будет с собой документа, удостоверяющего личность.

Матч с Францией состоится в субботу, 4 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка - в 21:45.

Сборная Украины начала отбор ЧМ-2022 выездной ничьей против французов (1:1), после чего дома упустила победу над финнами (1:1). В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно потеряли очки с Казахстаном (1:1).

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